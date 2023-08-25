Пензенец уговорил знакомых дать ему 2 млн на бизнес и скрылся

25.08.2023 | 21:34

24-летнего пензенца осудили за мошенничество в особо крупном размере.

В один из дней в начале октября 2021 года молодой мужчина предложил своему знакомому и его товарищу вместе заняться бизнесом - покупать и продавать машины.

Для этого каждому нужно было вложить в дело по 1 миллиону рублей. Предприимчивый горожанин пообещал, что, когда они получат доход, инвестиции окупятся.

Взяв у партнеров деньги, пензенец потратил их по своему усмотрению.

Когда мошенничество вскрылось, злоумышленник отрицал факт получения денег. Тем не менее суд признал его виновным и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии общего режима.

«Защитник обжаловал приговор. Суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменения, а жалобу - без удовлетворения», - сообщили в прокуратуре Пензенской области.