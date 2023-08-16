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Криминал

Москвич толкнул пензенского полицейского в шею и был наказан

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В городе Белинском перед судом предстал 38-летний житель столицы. Мужчину обвинили в публичном оскорблении представителя власти, а также в применении к нему насилия.

В начале июля москвич, будучи нетрезвым, прогуливался по Комсомольскому парку. На состояние гостя города обратил внимание сотрудник полиции. Правоохранитель напомнил мужчине, что тот нарушает закон, и попросил его проследовать в отдел полиции для составления протокола об административном правонарушении.

Слова стража правопорядка вызвали у москвича негативную реакцию.

«Он умышленно высказал в его адрес слова ненормативной лексики и нецензурной брани, а также, находясь в непосредственной близости, толкнул рукой в область шеи, причинив тем самым потерпевшему физическую боль и телесные повреждения, которые расцениваются как не причинившие вред здоровью человека», - сообщили в пресс-службе Белинского районного суда.

Свою вину столичный гость признал, в содеянном раскаялся. Суд наказал его штрафом в размере 90 000 рублей.

Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован.

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