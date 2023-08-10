Пензенец хотел сделать девушку популярной и лишился денег

10.08.2023 | 11:15

Благие намерения 39-летнего пензенца обернулись для него потерей сбережений. Он хотел помочь девушке стать популярнее и лишился 17 000 рублей.

С начинающей звездой интернета Ариной мужчина познакомился в мессенджере. Она рассказала, что ведет страницу на одном из сайтов и выкладывает там фотографии. Но для раскрутки нужны подписчики, поэтому девушка попросила пензенца стать одним из них.

Горожанин согласился. Он перешел по присланной Ариной ссылке и увидел, что для оплаты подписки нужны данные банковской карты. Хотя мужчина знал о подобных способах обмана, подозрений у него это не вызвало. Пензенец ввел в появившемся окне реквизиты и код, полученный в СМС.

«После проделанной операции заявитель обнаружил, что с его счета были списаны деньги, после чего новая знакомая перестала выходить на связь», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Обманутый мужчина обратился в полицию, где по данному факту возбудили уголовное дело.

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