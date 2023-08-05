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Криминал

Пензячка может лишиться свободы из-за ревности

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40-летняя жительница Пензы из-за бурного проявления эмоций может оказаться за решеткой. Женщину обвиняют в умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Сотрудники полиции восстановили события в квартире пензячки. Сначала хозяйка с сожителем выпивали, а потом ей пришло в голову пригласить в гости 36-летнюю подругу.

Та согласилась, и застолье продолжили уже втроем. Однако вскоре разговор вышел из мирного русла: дама приревновала бойфренда к приятельнице.

Сначала женщины выясняли отношения на словах, но затем действия хозяйки стали более решительными. Она схватила стеклянную бутылку и осыпала соперницу ударами. Кроме того, распалившись, пнула жертву.

Теперь ревнивице придется ответить за избиение. Возбуждено уголовное дело, ей грозит до двух лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

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Источник — фото 58.мвд.рф
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