Пензячка может лишиться свободы из-за ревности

40-летняя жительница Пензы из-за бурного проявления эмоций может оказаться за решеткой. Женщину обвиняют в умышленном причинении легкого вреда здоровью.
Сотрудники полиции восстановили события в квартире пензячки. Сначала хозяйка с сожителем выпивали, а потом ей пришло в голову пригласить в гости 36-летнюю подругу.
Та согласилась, и застолье продолжили уже втроем. Однако вскоре разговор вышел из мирного русла: дама приревновала бойфренда к приятельнице.
Сначала женщины выясняли отношения на словах, но затем действия хозяйки стали более решительными. Она схватила стеклянную бутылку и осыпала соперницу ударами. Кроме того, распалившись, пнула жертву.
Теперь ревнивице придется ответить за избиение. Возбуждено уголовное дело, ей грозит до двух лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.
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