В Сердобске мужчина и женщина 2 дня обкрадывали магазин ради пикника

23.07.2023 | 09:20

Два жителя Сердобска, 38-летний мужчина и 33-летняя женщина, решили сходить на пикник. Подготовка к нему заняла два дня, на протяжении которых они обкрадывали супермаркет крупной торговой сети.

Злоумышленников вычислили по камерам, установленным в залах. Они похитили продукты и алкоголь на сумму более 1 000 рублей.

Директор обратилась в правоохранительные органы. Подозреваемых нашли и доставили в отдел полиции, где они признали свою вину.

«По словам жителя Сердобска, он со своей знакомой хотел употребить спиртное и пожарить шашлык. Для этого они пришли в магазин и убедились, что за их действиями никто не наблюдает. Мужчина ходил по магазину с рюкзаком, а его сообщница складывала туда понравившиеся товары. После этого, не расплатившись, они покинули супермаркет. Таким образом, граждане совершили две кражи», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

По данным фактам возбудили уголовное дело, злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.