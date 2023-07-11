В Мокшанском районе спор из-за помидоров закончился поножовщиной

11.07.2023 | 08:11

34-летнего иностранца, владельца агрокомплекса в селе Скачки Мокшанского района, отправили в колонию строгого режима. Мужчина ударил ножом своего рабочего во время спора из-за урожая.

Как установили следствие и суд, в ночь на 7 августа 2022 года нетрезвый бизнесмен вместе со своим зятем был в подсобке агрокомплекса. К нему пришли работники, граждане другого иностранного государства, чтобы обсудить возникшую накануне ситуацию: один из сотрудников не стал принимать на склад неспелые помидоры.

Между владельцем агрокомплекса и пришедшими произошла ссора, во время которой наниматель ударил ножом в грудь своего работника. Травмы пострадавшего квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

«Злоумышленник вину не признал и пояснил, что удар, вероятно, нанес его зять, находившийся в момент ссоры с ним в вагончике, но потерпевший указывает на него, так как хочет получить деньги, а у зятя их нет», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Однако изученные судом показания свидетелей и заключения экспертиз опровергли слова бизнесмена. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, и приговорили к 6 годам лишения свободы.

«Суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшего о взыскании с подсудимого компенсации морального вреда в размере 500 000 рублей», - добавила Светлана Артамонова.

Пока приговор в силу не вступил.