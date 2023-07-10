Лунинский подросток положил глаз на норковую шубу новой знакомой

15-летнего жителя рабочего поселка Лунино осудили за кражу.
В феврале этого года подросток пришел в дом женщины, с которой познакомился несколькими днями ранее. Увидев, что она спит, он похитил ноутбук, планшет, сотовый телефон и норковую шубу - на общую сумму более 65 000 рублей.
«После того, как сотрудники правоохранительных органов заподозрили его в причастности к краже, подросток вернул похищенное потерпевшей», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.
Свою вину парень признал.
Суд назначил ему наказание в виде полугода лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период.
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