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Криминал

Лунинский подросток положил глаз на норковую шубу новой знакомой

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15-летнего жителя рабочего поселка Лунино осудили за кражу.

В феврале этого года подросток пришел в дом женщины, с которой познакомился несколькими днями ранее. Увидев, что она спит, он похитил ноутбук, планшет, сотовый телефон и норковую шубу - на общую сумму более 65 000 рублей.

«После того, как сотрудники правоохранительных органов заподозрили его в причастности к краже, подросток вернул похищенное потерпевшей», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Свою вину парень признал.

Суд назначил ему наказание в виде полугода лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период.

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Источник — фото penza.sledcom.ru
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