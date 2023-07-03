В Пензе будут судить сына экс-главы Мордовии и Самарской области

03.07.2023 | 15:10

В Первомайском районном суде г. Пензы будет рассматриваться уголовное дело в отношении бывшего министра целевых программ Мордовии Алексея Меркушкина - сына экс-главы республики и экс-губернатора Самарской области Николая Меркушкина.

Его задержали в мае 2021 года.

Ленинский суд Саранска не начал рассматривать дело Меркушкина и его сообщников, так как один из фигурантов оказался родственником судьи. Верховный суд республики не стал определять территориальную подсудность по той же причине, сообщают «Известия Мордовии».

В итоге решение принимали в Саратовской области, и первая кассационная инстанция постановила передать криминальную историю в Пензу. Это не устроило адвокатов, они обратились в Верховный суд России, но там не отменили решение.

30 июня дело поступило в Первомайский районный суд г. Пензы. Бывшего министра обвиняют по трем статьям.

Ему инкриминируют мошенничество (согласно Уголовному кодексу РФ, может быть назначен срок до 10 лет лишения свободы), злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия (до 10 лет), дачу взятки в особо крупном размере (до 15 лет).

Дата первого заседания по делу пока не назначена.