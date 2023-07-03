Очередная пензячка перевела мошенникам все свои сбережения

03.07.2023 | 09:24

Несмотря на многочисленные предупреждения о возможных звонках мошенников, часть пензенцев продолжает верить лжесотрудникам банков и лишается из-за этого своих сбережений.

Очередная жертва злоумышленников - 62-летняя горожанка - перевела им почти 2 000 000 рублей.

Схема была стандартная и распространенная: женщине позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности Центрального банка и сообщил, что на ее имя пытаются оформить кредит. Он добавил, что для спасения денег нужно перевести их на безопасный счет.

«Вначале пензячка засомневалась в словах звонившего, но тот убедил ее в том, что она может лишиться сбережений. Жительница Пензы в двух банках сняла со своих счетов все деньги и, следуя инструкции лжесотрудника банка, перевела всю сумму (почти 2 000 000 рублей) на несколько расчетных счетов», - рассказали в областном УМВД России.

Только совершив роковую ошибку, женщина поняла, что ее обманули. Она обратилась в полицию, но деньги уже потеряла.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Полицейские пытаются установить подозреваемого в совершении преступления.

«Если вы не хотите пострадать от действий мошенников, не верьте незнакомым людям, которые звонят вам по телефону! Помните: обманщикам важно втянуть вас в разговор, чтобы успеть ввести вас в заблуждение. Не дайте им такой возможности! Сразу же прекращайте общение с незнакомцами!» - в очередной раз напомнили пензенцам в УМВД.