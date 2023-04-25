В Пензе пьяный мужчина катался по городу на угнанной машине

25.04.2023 | 20:29

Житель Пензы, 1990 года рождения, выпивал с товарищами в микрорайоне Арбеково, а затем, будучи в изрядном подпитии, обратил внимание на один из автомобилей и решил продолжить путь уже на транспортном средстве.

«Подозреваемый открыл дверь, замкнул провода в зажигании, завел двигатель и уехал кататься по ночному городу. На улице Плеханова его остановили сотрудники Госавтоинспекции. Молодой человек попытался скрыться от полицейских, но его действия были пресечены стражами порядка», - сообщила старший дознаватель отдела дознания ОП № 3 УМВД России по г. Пензе Алена Спирина.

Полицейские выяснили, что мужчина не только был пьян - он не имел водительского удостоверения и находился в федеральном розыске за уклонение от отбывания наказания. Теперь задержанный может надолго лишиться свободы.

«По данному факту в отделе дознания отдела полиции № 3 УМВД России по г. Пензе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет», - пояснила Алена Спирина.