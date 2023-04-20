Житель Лунинского района не смог откупиться от полицейского

20.04.2023 | 06:30

45-летний житель Лунинского района в попытке уладить свои проблемы с законом совершил еще одно преступление.

​

Мужчина знал, что в отношении него проводится проверка по факту незаконной ловли рыбы запрещенными средствами. Чтобы избежать привлечения к административной или уголовной ответственности, он решил дать взятку.

Днем 13 апреля сельчанин попытался вручить 15 000 рублей начальнику межмуниципального отдела полиции «Лунинский».

«Противоправные действия взяткодателя пресечены начальником отдела полиции. Денежные средства изъяты следователем в ходе осмотра места происшествия», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства коррупционного преступления.