В Башмакове пьяный мужчина украл украшения у пенсионерки

17.04.2023 | 20:50

Недоброе задумал житель Башмакова 1983 года рождения, когда понял, что односельчанка уходит из дома. Мужчина решил пробраться к ней в жилище и похитить что-нибудь ценное, чтобы потом продать. Сам он в этот момент находился в состоянии алкогольного опьянения.

Вернувшись, пенсионерка обнаружила пропажу ювелирных изделий. На месте не было золотых серег и кольца.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. В ходе предварительного следствия лицо, совершившее данное преступление, было установлено. Часть золотых изделий мужчина успел продать, остальное было изъято в ходе обыска», - сообщила следователь ОМВД России по Башмаковскому району Екатерина Карташова.

За совершенную кражу житель Башмакова может попасть в исправительную колонию. Санкция статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы.