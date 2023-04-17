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Криминал

В Башмакове пьяный мужчина украл украшения у пенсионерки

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Недоброе задумал житель Башмакова 1983 года рождения, когда понял, что односельчанка уходит из дома. Мужчина решил пробраться к ней в жилище и похитить что-нибудь ценное, чтобы потом продать. Сам он в этот момент находился в состоянии алкогольного опьянения.

Вернувшись, пенсионерка обнаружила пропажу ювелирных изделий. На месте не было золотых серег и кольца.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. В ходе предварительного следствия лицо, совершившее данное преступление, было установлено. Часть золотых изделий мужчина успел продать, остальное было изъято в ходе обыска», - сообщила следователь ОМВД России по Башмаковскому району Екатерина Карташова.

За совершенную кражу житель Башмакова может попасть в исправительную колонию. Санкция статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы.

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Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
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