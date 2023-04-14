В Пензе задержали мужчин, забравших деньги у пенсионерок

14.04.2023 | 18:34

Сразу две пожилые женщины из Каменки стали жертвами мошенников. На телефоны пенсионерок звонили неизвестные граждане, выдавали себя за их дочерей и рассказывали, что стали участниками ДТП, в которых пострадали люди. А для того чтобы избежать уголовного преследования, просили срочно прислать денег. Общая сумма ущерба составила 635 тысяч рублей.

«В результате грамотных и слаженных действий стражей порядка двое злоумышленников были задержаны на трассе ФАД М-5 «Урал». Задержанные были доставлены в отдел полиции, где их личность была установлена. Один из них оказался жителем Республики Марий Эл 1994 года рождения, а второй жителем города Казани 1997 года рождения», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

Оба ранее уже привлекались к уголовной ответственности и знали, что занимаются незаконной деятельностью, забирая деньги у пожилых обманутых людей. Курьерами они устроились через интернет и должны были пересылать средства работодателю, оставляя себе 5%.

«Так как необходимый банкомат отсутствовал в Каменке, они направились в город Пензу для внесения наличных. Товарищи зашли в торговый центр города Пензы, где внесли деньги на неизвестный счет банковской карты. В настоящее время в отношении двух мужчин избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - отметила Ольга Евдокимова