Сетевое издание|18+|Пятница|14 апр 2023|20:40
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+6oC
+7oC
Завтра | Ясно |
 

Криминал

В Пензе задержали мужчин, забравших деньги у пенсионерок

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Сразу две пожилые женщины из Каменки стали жертвами мошенников. На телефоны пенсионерок звонили неизвестные граждане, выдавали себя за их дочерей и рассказывали, что стали участниками ДТП, в которых пострадали люди. А для того чтобы избежать уголовного преследования, просили срочно прислать денег. Общая сумма ущерба составила 635 тысяч рублей.

«В результате грамотных и слаженных действий стражей порядка двое злоумышленников были задержаны на трассе ФАД М-5 «Урал». Задержанные были доставлены в отдел полиции, где их личность была установлена. Один из них оказался жителем Республики Марий Эл 1994 года рождения, а второй жителем города Казани 1997 года рождения», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

Оба ранее уже привлекались к уголовной ответственности и знали, что занимаются незаконной деятельностью, забирая деньги у пожилых обманутых людей. Курьерами они устроились через интернет и должны были пересылать средства работодателю, оставляя себе 5%.

«Так как необходимый банкомат отсутствовал в Каменке, они направились в город Пензу для внесения наличных. Товарищи зашли в торговый центр города Пензы, где внесли деньги на неизвестный счет банковской карты. В настоящее время в отношении двух мужчин избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - отметила Ольга Евдокимова

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте