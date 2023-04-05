В Пензе железнодорожников осудили за кражу металла

05.04.2023 | 12:05

В Пензе вынесли приговор двум местным жителям, работавшим на железной дороге. Их обвинили в краже лома металлов. Мужчины отрицали свою вину, настаивая на том, что преступления не было.

Как установили следствие и суд, днем 30 ноября 2021 года 53-летний машинист и 47-летний составитель поездов договорились совершить кражу. Пензенцы выполняли работы на тепловозе, в сцепке которого находился полувагон с ломом черных металлов, сбросили с него 48 металлических фрагментов и погрузили в тепловоз.

Тот они затем отцепили и отправились на нем к пункту приема металла. Попав в точку назначения, мужчины стали перевозить украденные фрагменты на тачках, именно за этой работой их и застали сотрудники Пензенского ЛО МВД на транспорте. Злоумышленников задержали.

«Груз на общую сумму 19 564 рублей, который они пытались похитить, принадлежал ООО «Литейно-механический завод «Машсталь» и направлялся на завод в город Балаково», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

На суде железнодорожники рассказали, что металл не похищали, а собрали его в разных местах между путями и гаражами. Однако их вину подтвердили фотографии и видеозаписи с камер, установленных на торцах полувагона, а также показания сотрудников полиции.

«Мужчины признаны виновными в покушении на кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору. С учетом личности, тяжести содеянного, наличия смягчающих обстоятельств суд назначил каждому из них наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработной платы в доход государства», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Пензенцы попытались обжаловать решение служителей Фемиды, однако суд вышестоящей инстанции оставил их жалобу без удовлетворения, а приговор - без изменений.