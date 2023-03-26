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Криминал

В Пензе «выгодный заказ» привел таксиста в полицию

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В Пензе 47-летний водитель такси обратился в полицию с заявлением о краже со счета. Мужчину обманул клиент.

Шофер рассказал, что принял заказ от незнакомца. Поездка обещала быть выгодной, и пензенец с радостью согласился. Чуть позже сам клиент позвонил водителю и попросил продиктовать номер банковской карты для оплаты.

Доверчивый таксист назвал не только требуемое, но и коды, которые пришли в СМС-сообщениях. Со счета мужчины пропало около 4 000 рублей, а связь с клиентом оборвалась.

«По данному факту возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по области.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают личность несостоявшегося клиента.

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