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Криминал

В Пензенской области сельчанин не дал жене выспаться и лишился жизни

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В Пензенской области расследуется убийство 65-летнего жителя Вадинского района. Обвинение предъявлено его 54-летней жене.

По иронии судьбы семейная ссора с летальным исходом произошла в День всех влюбленных, 14 февраля.

Пара, жившая на улице Центральной в селе Каргалей, сидела дома и выпивала.

Вскоре жена уснула, но спокойно отдохнуть ей не пришлось: муж разбудил ее и потребовал сбегать за спиртным. Женщина отказалась, и разгорелась ссора.

Рассерженная хозяйка схватила подвернувшееся под руку полено и несколько раз ударила мужа по голове, после чего вновь легла спать. А утром, проснувшись, поняла, что ее супруг не подает признаков жизни, рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Сельчанка побежала к соседям и попросила их вызвать скорую помощь. Сообщение о произошедшем также поступило в полицию.

Как оказалось, мужчина умер от травмы головы. Его жену, неожиданно ставшую вдовой, задержали и возбудили уголовное дело.

«Ей предъявлено обвинение в убийстве. По решению суда она заключена под стражу», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства убийства и закрепляют доказательственную базу. По делу назначен ряд судебных экспертиз.

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Источник — фото penza.sledcom.ru
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