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Криминал

Житель Наровчата устал от жалоб онкобольной матери и убил ее

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В Наровчате осудили 40-летнего местного жителя, которого признали виновным в убийстве 72-летней матери с онкологическим заболеванием.

Все случилось 26 ноября 2022 года. Сын был пьян и сильно разозлился на мать, устав от постоянных просьб о помощи.

Сначала он пять раз ударил женщину руками по лицу, голове и ногам. Когда та заплакала, агрессор затянул на ее шее брючный ремень. После этого он снова выпил водки и уснул. Пенсионерка же скончалась от удушения.

«Вину мужчина признал и пояснил, что у него с матерью были напряженные отношения, она всегда вмешивалась в его дела и пыталась все решить за него. После болезни матери ее влияние только усилилось, он был вынужден постоянно находиться рядом, усталость и напряжение снимал с помощью алкоголя на протяжении длительного времени. В день убийства он с утра употреблял спиртное и очень разозлился, когда мать позвала его в очередной раз, чтобы поправить руку», - рассказали в пресс-службе Наровчатского районного суда.

С учетом всех обстоятельств сельчанину назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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