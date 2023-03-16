Житель Наровчата устал от жалоб онкобольной матери и убил ее

16.03.2023 | 17:19

В Наровчате осудили 40-летнего местного жителя, которого признали виновным в убийстве 72-летней матери с онкологическим заболеванием.

Все случилось 26 ноября 2022 года. Сын был пьян и сильно разозлился на мать, устав от постоянных просьб о помощи.

Сначала он пять раз ударил женщину руками по лицу, голове и ногам. Когда та заплакала, агрессор затянул на ее шее брючный ремень. После этого он снова выпил водки и уснул. Пенсионерка же скончалась от удушения.

«Вину мужчина признал и пояснил, что у него с матерью были напряженные отношения, она всегда вмешивалась в его дела и пыталась все решить за него. После болезни матери ее влияние только усилилось, он был вынужден постоянно находиться рядом, усталость и напряжение снимал с помощью алкоголя на протяжении длительного времени. В день убийства он с утра употреблял спиртное и очень разозлился, когда мать позвала его в очередной раз, чтобы поправить руку», - рассказали в пресс-службе Наровчатского районного суда.

С учетом всех обстоятельств сельчанину назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.