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Криминал

Пензенец выпил с незнакомцем и стал жертвой разбоя

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На 8 лет лишения свободы поправил свое материальное положение житель Пензы. Из-за отсутствия средств и срочной необходимости их получить он придумал план: войти в доверие к незнакомцу, а потом его ограбить. Все случилось на улице Лагерной.

«Как рассказал потерпевший, в ходе распития алкогольной продукции с неизвестным мужчиной произошел словесный конфликт. Незнакомый мужчина нанес удар в область головы, похитил мобильный телефон и скрылся. Сотрудники уголовного розыска в результате проведенных мероприятий установили подозреваемого в совершении преступления», - сообщил следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Надежда Змиренкова.

Им оказался ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности мужчина 1992 года рождения. Мобильный телефон ограбленного компаньона он сдал в ломбард, деньги потратил. Теперь подозреваемый ждет суда, находясь под подпиской о невыезде.

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Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
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