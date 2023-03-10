Пензенец выпил с незнакомцем и стал жертвой разбоя

10.03.2023 | 19:20

На 8 лет лишения свободы поправил свое материальное положение житель Пензы. Из-за отсутствия средств и срочной необходимости их получить он придумал план: войти в доверие к незнакомцу, а потом его ограбить. Все случилось на улице Лагерной.

«Как рассказал потерпевший, в ходе распития алкогольной продукции с неизвестным мужчиной произошел словесный конфликт. Незнакомый мужчина нанес удар в область головы, похитил мобильный телефон и скрылся. Сотрудники уголовного розыска в результате проведенных мероприятий установили подозреваемого в совершении преступления», - сообщил следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Надежда Змиренкова.

Им оказался ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности мужчина 1992 года рождения. Мобильный телефон ограбленного компаньона он сдал в ломбард, деньги потратил. Теперь подозреваемый ждет суда, находясь под подпиской о невыезде.