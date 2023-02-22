Уголовное дело Геннадия Березина вновь передают в другой суд

22.02.2023 | 13:47

Уголовное дело бывшего главы администрации Городищенского района Геннадия Березина будет передано в Бессоновку. Соответствующее ходатайство об изменении территориальной подсудности подал председатель Городищенского районного суда.

Дело Геннадия Березина длится уже почти шесть лет. Оно было возбуждено в отношении должностных лиц администрации района после того, как региональное УФАС выявило сговор между чиновниками и застройщиками, возводившими в Сурске дома для переселенцев из аварийного жилья. По указанию Березина земельные участки выделялись застройщикам без проведения торгов, а новостройки, которые приняли в эксплуатацию также по его распоряжению, не отвечалитребованиям к условиям проживания.

Березину, покинувшему свой пост в октябре 2017 года, инкриминировали превышение должностных полномочий, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан.

Дело неоднократно передавалось из инстанции в инстанцию и даже возвращалось на доследование. В апреле 2020-го им заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. В декабре того же года Городищенский районный суд вынес экс-чиновнику оправдательный приговор в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Однако Первый кассационный суд общей юрисдикции (Саратов) отменил оправдательный приговор. Дело вновь отправилось на рассмотрение в тот же Городищенский райсуд в ином составе.

Теперь оно передается на рассмотрение в соседний район. Этот факт сетевому изданию «ПензаИнформ» подтвердили в Пензенском областном суде.

«Подсудность по делу Геннадия Березена действительно изменена, а Бессоновский район избран как близлежащий к Городищенскому», - пояснили в пресс-службе.