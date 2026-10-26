В Шемышейском районе женщина забралась в чужой дом за спиртом

В Шемышейском районе 45-летнюю местную жительницу осудили за кражу спирта.

Августовским днем женщина, будучи пьяной, решила забраться в дом знакомой в селе Наскафтым. Она взяла с балки крыши крыльца ключ, открыла им входную дверь и вошла внутрь.

Незваная гостья взяла 2 бутылки с медицинским спиртом и покинула место преступления.

Хозяйка дома обратилась в правоохранительные органы, ей был причинен материальный ущерб на сумму 1 750 рублей.

В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело.

Сельчанке назначили наказание в виде 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года, сообщили в Шемышейском районном суде.