В Шемышейском районе женщина забралась в чужой дом за спиртом

Криминал

В Шемышейском районе женщина забралась в чужой дом за спиртом
Печать
Max

В Шемышейском районе 45-летнюю местную жительницу осудили за кражу спирта.

Августовским днем женщина, будучи пьяной, решила забраться в дом знакомой в селе Наскафтым. Она взяла с балки крыши крыльца ключ, открыла им входную дверь и вошла внутрь.

Незваная гостья взяла 2 бутылки с медицинским спиртом и покинула место преступления.

Хозяйка дома обратилась в правоохранительные органы, ей был причинен материальный ущерб на сумму 1 750 рублей.

В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело.

Сельчанке назначили наказание в виде 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года, сообщили в Шемышейском районном суде.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
кража суд алкоголь
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!