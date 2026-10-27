Суд не смягчил наказание виновнику смертельного ДТП на Р-158

Криминал

Суд не смягчил наказание виновнику смертельного ДТП на Р-158
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Малосердобинский районный суд не смягчил приговор 44-летнему пензенцу - виновнику смертельного ДТП на трассе Р-158 (Нижний Новгород - Саратов).

3 сентября 2025 года недалеко от села Старое Славкино мужчина на грузовом ГАЗ выехал на встречную полосу, где столкнулся с Daewoo Nexia.

Суд не смягчил наказание виновнику смертельного ДТП на Р-158

65-летний житель Ростовской области, водитель иномарки, от полученных травм скончался на месте.

Суд не смягчил наказание виновнику смертельного ДТП на Р-158

Пензенец не оспаривал факт ДТП и гибель человека, но свою вину не признал. По его словам, авария случилась из-за выезда Daewoo на встречную полосу.

Тем не менее суд приговорил его к 2 годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением водительских прав на 2 года и взыскал в пользу 2 детей погибшего компенсацию - по 1 000 000 рублей каждому.

Не согласившись с решением, сторона защиты подала апелляцию. Коллегия по уголовным делам оставила приговор без изменения, а жалобу - без удовлетворения, сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда. Приговор вступил в законную силу.

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