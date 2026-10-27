Парковочные войны: в Пензе автовладельца избили палкой

В Пензе 24-летний автовладелец заявил полицейским, что сосед угрожал убить его и избил палкой. Причиной конфликта мужчин стали места на парковке.

Правоохранители задержали 55-летнего злоумышленника. Он не стал отрицать вину.

Пензенец рассказал, что был дома и услышал шум. Он выглянул в окно и увидел, как молодой сосед молотком сбивает металлические парковочные барьеры с замком. Мужчина потребовал прекратить, но реакции не последовало.

Тогда пензенец спустился вниз. Сосед же бросил портить барьеры и попытался убежать. Но горожанин догнал его и несколько раз ударил деревянной палкой по телу.

Как позже рассказал пострадавший автовладелец, он сбивал барьеры потому, что кто-то поставил машину на его место. Молодого человека это разозлило, поэтому он пустил в ход молоток, который был у него в автомобиле.

По факту угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью возбудили уголовное дело. Обидчику молодого автовладельца грозит до 2 лет лишения свободы, сообщили в региональном УМВД РФ.