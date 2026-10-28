В Пензе осудили мужчину, похитившего 6 млн у вдовы участника СВО

В Пензе перед судом предстал 37-летний житель Ростовской области, обвиняемый в мошенничестве. Жертвой мужчины в июне этого года стала вдова участника СВО.

Как установили следствие и суд, он вступил в сговор с другими лицами (уголовное дело в отношении них выделили в отдельное производство). Схема обмана была распространенной: сначала вдове позвонили якобы из военкомата под предлогом получения данных супруга, затем - из «силовых структур» и напугали известием, что разглашенная ею информация попала к врагам.

Женщину убедили передать деньги «правоохранителю». Поверив, она вручила ростовчанину, приехавшему к ней домой, более 6 млн рублей - деньги, полученные в связи со смертью мужа, а также взятые в долг у родственников.

Злоумышленнику назначили наказание в виде 3 лет и 7 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

«Расследование в отношении соучастников преступления продолжается», - сообщили в областной прокуратуре.