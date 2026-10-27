В Городищенском районе подчиненные 5 лет переводили директору премии

В Городищенском районе 44-летнюю местную жительницу осудили за крупное мошенничество с использованием служебного положения.

Женщина, будучи директором одного из муниципальных учреждений дополнительного образования, принуждала 2 подчиненных (тренера-преподавателя и педагога) переводить ей деньги, полученные ими в качестве премий и стимулирующих выплат.

Свое требование она объясняла необходимостью трат на нужды учреждения. При этом грозила неприятными последствиями в случае отказа.

В личных сообщениях в мессенджерах руководительница указывала конкретные суммы, и работники перечисляли их на счета, открытые на имя директора.

С 2020 года по 2025-й женщина таким образом получила более 596 000 рублей, которые с самого начала собиралась тратить только на себя.

Когда афера раскрылась, она признала вину и возместила ущерб одному из потерпевших.

В отношении уже бывшей руководительницы возбудили уголовное дело. Суд приговорил ее к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года. В течение 3 лет она не сможет занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, сообщили в областной прокуратуре.

В счет возмещения вреда с женщины взыскали 304 148 рублей 15 копеек, уточнили в Городищенском районном суде.