Дело о жестком ДТП с 3 машинами в Чемодановке передали в суд

В Бессоновском районе завершили расследование ДТП с тремя автомобилями, в результате которого два человека получили тяжелые травмы.

Авария случилась вечером 16 сентября 2025 года на 651-м километре трассы М-5 в Чемодановке. Столкнулись Scania с полуприцепом Schmitz, «Нива» и «Лада-Гранта».

Следствие установило, что водитель грузовика, мужчина 1988 года рождения, двигавшийся со стороны Самары в направлении Москвы, не выбрал безопасную скорость, а также не выдержал дистанцию с ехавшей впереди «Нивой».

В итоге, когда водитель «Нивы», мужчина 1965 года рождения, затормозил и включил левый поворотник (маневр разрешен правилами), автомобили столкнулись. От удара легковую машину вынесло на полосу встречного движения, где в нее врезалась «Лада-Гранта».

В аварии пострадали 4 человека. Водителям легковых машин оказали помощь на месте. Двух пассажиров «Нивы» (жену автомобилиста и мужчину 1984 года рождения) госпитализировали, их здоровью был причинен тяжкий вред.

Сейчас материалы уголовного дела переданы в суд. Виновнику аварии грозит лишение свободы на срок до 2 лет. Ему могут запретить садиться за руль в течение 3 лет.