Нарушила тишину: мужчину, до смерти избившего пензячку, осудили

В Пензе вынесли приговор 30-летнему жителю Ханты-Мансийского автономного округа, который избил до смерти 41-летнюю женщину.

Преступление было совершено в июле этого года в квартире в 3-м проезде Лобачевского. С 17-го по 19-е число гость Пензы распивал спиртное в компании двух знакомых. Во время застолья ему позвонила подруга, и мужчина попросил собутыльников помолчать.

Однако гостья не выполнила просьбу и продолжила беседу с хозяином квартиры, чем помешала телефонному разговору, по мнению мужчины. Разозлившись, он несколько раз ударил ее руками и ногами по голове и телу.

Скорую помощь пострадавшей женщине вызвали лишь через 2 дня. Впоследствии она скончалась в больнице от полученной травмы головы.

«В ходе предварительного следствия и судебного разбирательства подсудимый содержался под стражей», - сообщили в региональном СУ СКР.

Мужчину признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Ему назначили наказание в виде 6 с половиной лет в колонии строгого режима.