Укусившую полицейского пензячку оштрафовали на крупную сумму

Криминал

Укусившую полицейского пензячку оштрафовали на крупную сумму
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40-летнюю пензячку оштрафовали за нападение на полицейского при исполнении им своих должностных обязанностей.

Вечером 24 августа этого года женщина распивала спиртное вместе со знакомыми в беседке на проспекте Победы.

Веселье прервал участковый уполномоченный, прибывший на место для пресечения нарушения общественного порядка.

Он потребовал, чтобы женщина села в патрульную машину и проследовала в отдел полиции для составления административного материала за мелкое хулиганство.

Пензячка отказалась и попыталась скрыться, но далеко убежать не смогла.

«Продолжая вести себя агрессивно, фигурантка укусила участкового уполномоченного за руку, после чего нанесла ему несколько ударов руками, причинив ссадины лица и шеи», - сообщили в областном СУ СКР.

Другим полицейским все же удалось утихомирить горожанку. После случившегося в отношении нее возбудили уголовное дело. Суд назначил женщине наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей.

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