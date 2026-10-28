Перекрывшему проезд пензенцу досталось саперной лопатой по лбу

Криминал

Перекрывшему проезд пензенцу досталось саперной лопатой по лбу
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В Пензе разгорелся конфликт из-за перекрытия проезда к дому, пострадал 54-летний мужчина. Его ударили саперной лопатой.

Горожанин обратился в полицию. Вскоре правоохранители задержали его обидчика. Им оказался 41-летний пензенец.

Мужчина не стал отрицать вину. Он рассказал, что возвращался домой, но не смог заехать во двор, поскольку путь перекрыл другой автомобилист. Разозлившись, пензенец открыл окно и нецензурно обругал мешавшегося водителя.

Тот отъехал, уступив дорогу, но пензенец не успокоился на этом. Он вышел из машины, прихватив саперную лопату, и, приблизившись, открыл дверь помешавшего автомобиля, а затем ударил водителя лопатой по лбу.

После расправы пензенец скрылся.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Агрессивному автомобилисту грозит лишение свободы на срок до 2 лет, сообщили в региональном УМВД РФ.

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