Дефектные дома в Сурске: приговор экс-главе района могут изменить

23.05.2021 | 14:22

Прокуратура области направила в суд кассационное представление, в котором попросила отменить оправдательный приговор экс-главе администрации Городищенского района и заново рассмотреть уголовное дело.

Скрин документа приводит портал «7х7. Пензенская область».

Ранее сообщалось, что экс-глава Городищенского района Геннадий Березин стал фигурантом уголовного дела о дефектных домах в Сурске, куда граждан переселили из аварийного жилья. История началась в 2014 году.

Получившие квартиры люди стали жаловаться на то, что в них невозможно жить. По их словам, деревянные каркасные бараки без фундамента похожи на времянки. Стены выполнены из досок, изнутри обшиты тонкими листами гипсокартона. При простукивании прослушиваются пустоты, любую стену, в том числе и межквартирную, можно проткнуть насквозь обычной иглой.

В мае 2017 года в отношении должностных лиц администрации района было возбуждено уголовное дело. Региональное УФАС выявило сговор между администрацией и застройщиками.

Выяснилось, что Геннадий Березин нарушал закон в период с 14 июня 2013 года до 29 декабря 2015-го при реализации региональных адресных и муниципальной целевой программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Сурска.

Руководитель органа местного самоуправления давал незаконные указания сотрудникам своей администрации и администрации Сурска. В результате их выполнения земельные участки достались застройщикам без проведения торгов. При этом начальная максимальная цена контрактов была завышена, и при ее назначении не учитывалась реальная рыночная стоимость жилья в Сурске.

Геннадий Березин также добился того, чтобы администрация Сурска допустила нарушения и приняла жилые помещения в построенных многоквартирных домах. Чиновнику, покинувшему свой пост в октябре 2017 года, инкриминировалось превышение должностных полномочий, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан.

31 октября 2019 года Городищенский районный суд принял решение вернуть дело на доследование, однако прокуратура с этим не согласилась и подала апелляцию в областной суд, где 15 января 2020-го решение суда первой инстанции оставили без изменения.

После этого региональная прокуратура обратилась в Первый кассационный суд общей юрисдикции, и коллегия по уголовным делам постановила отменить решения районного и областного судов и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции без доследования.

В апреле 2020-го историей заинтересовались Следственный комитет РФ и его руководитель Александр Бастрыкин. Тогда председатель СК поручил руководству территориального следственного органа доложить о проведенном комплексе действий и принятых мерах по восстановлению нарушенных прав граждан.

В мае 2020-го суд кассационной инстанции отменил решение о необходимости доследования уголовного дела.

В декабре 2020 года экс-чиновнику вынесли оправдательный приговор. Теперь его могут пересмотреть.

«В настоящее время кассационное представление вместе с 50 томами уголовного дела будет направлено в кассационный суд общей юрисдикции Саратова для проверки законности приговора», - пишет портал.

Областная прокуратура настаивает на виновности экс-главы района, считая, что суд первой и апелляционной инстанции необоснованно не принял во внимание и не оценил показания свидетелей, не дал надлежащую оценку имеющимся доказательствам.