Дело экс-главы Городищенского района снова направлено в суд

10.09.2021 | 11:32

В четверг, 9 сентября, Первый кассационный суд общей юрисдикции (Саратов) рассмотрел уголовное дело 65-летнего бывшего главы Городищенского района Геннадия Березина. Соответствующее кассационное представление на оправдательный приговор экс-чиновнику внес зампрокурора Пензенской области.

Геннадий Березин стал фигурантом уголовного дела о дефектных домах в Сурске, куда граждан переселили из аварийного жилья. По его указанию земельные участки выделялись застройщикам без проведения торгов, а новостройки, которые приняли в эксплуатацию также по его распоряжению, не отвечали требованиям к условиям проживания.

В мае 2017 года в отношении должностных лиц администрации района было возбуждено уголовное дело. Региональное УФАС выявило сговор между администрацией и застройщиками. Березину, покинувшему свой пост в октябре 2017 года, инкриминировали превышение должностных полномочий, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан.

31 октября 2019 года Городищенский районный суд принял решение вернуть дело на доследование. Региональная прокуратура обратилась в Первый кассационный суд общей юрисдикции, и коллегия по уголовным делам постановила отменить решения районного и областного судов и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции без доследования.

В апреле 2020-го историей заинтересовался Следственный комитет РФ во главе с Александром Бастрыкиным. Председатель СК поручил руководству территориального следственного органа доложить о принятых мерах по восстановлению нарушенных прав граждан.

В декабре 2020 года Городищенский районный суд вынес экс-чиновнику оправдательный приговор в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Апелляционное представление прокурора осталось без удовлетворения.

Однако областная прокуратура направила кассационное представление вместе с 50 томами уголовного дела в Саратов для проверки законности приговора. В итоге надзорный орган добился своего.

«По кассационному представлению заместителя прокурора области оправдательный приговор отменен, уголовное дело направлено на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.