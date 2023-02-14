В Пензе мужчина вышел из магазина с украденной шубой под одеждой

14.02.2023 | 18:41

На норковую шубу положил глаз 42-летний житель Саратовской области. В одном из магазинов Пензы гость приглядел дорогой товар, но оплачивать его не собирался. Просто решил забрать ценное меховое изделие и заработать на нем.

Однако не учел, что полицейским не составит труда задержать воришку. К стражам порядка после инвентаризации обратилась владелица торговой точки.

«Подозреваемый вину свою признал и в содеянном раскаялся. По его словам, он шел по улице и увидел вывеску с рекламой меховых изделий. Мужчина зашел в торговый зал, подошел к витрине с товаром, снял одну шубу, спрятал ее под свою верхнюю одежду и с похищенным покинул магазин», - сообщила следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Ксения Ужаровская.

Украденное злоумышленник продал за 15 тысяч в городе Энгельсе Саратовской области, а деньги истратил на собственные нужды.

После того как полицейские задержали подозреваемого, выяснилось, что он может быть причастен к совершению аналогичного преступления в другом пензенском магазине.

«В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет», - рассказала Ксения Ужаровская.