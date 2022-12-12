Пензенец стал бездомным после разговора с мошенниками

12.12.2022 | 18:59

«Звонили из центрального банка по поводу моего лицевого счета. Они ссылались на то, что лицевой счет у меня находится под нагрузкой и его надо переформатировать, заменить номер лицевого счета», - рассказал потерпевший.

Телефонные разговоры с незнакомыми людьми довели жителя Пензы до сумы. В одночасье он лишился всех средств и даже жилья. 65-летний мужчина поверил якобы сотрудникам банка, которые ввели его в заблуждение. Как это часто бывает, сначала рассказали историю о неких подозрительных операциях, а затем велели выполнять требования.

«Заявитель в этот же день пошел в банк, снял со своего счета более 600 000 рублей и перевел их на счет, который продиктовала женщина. На следующий день мужчина по указанию звонившей оформил кредит на сумму 405 000 рублей и перевел всю сумму на указанный счет», - сообщила следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Елена Лескова.

Но этого злоумышленникам оказалось мало. Они снова позвонили пенсионеру и заявили, что кто-то хочет продать его квартиру, но все еще можно исправить.

«Чтобы сберечь жилплощадь, мужчине необходимо оформить фиктивный договор купли-продажи. В ноябре текущего года заявитель продал свою квартиру и все деньги перевел на счет, который указал звонивший», - пояснила Елена Лескова.

«Это чистый развод. В результате я лишился последней жилплощади. Товарищи дорогие, не ведитесь на это», - предупредил мужчина.

В общей сложности потерпевший потерял свыше трех миллионов рублей. А то, что лишился квартиры, он понял, только когда в нее пришли заселяться новые хозяева. Полицейские теперь пытаются установить личности граждан, причастных к совершению мошеннических действий.