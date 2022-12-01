После неудачного сватовства у жителя Спасского района украли деньги

36-летний житель Спасского района оказался на скамье подсудимых за кражу у собственного родственника. Преступлением он «отметил» День России.
12 июня сельчанин отправился в гости к своему дяде. Мужчины решили вместе попраздновать и некоторое время распивали спиртное на лавочке перед домом.
Чуть позже гостю пришла в голову мысль, что дяде неплохо бы жениться. Невестой выбрали мать бывшей сожительницы племянника.
Но женщина отказала сватам, и тогда сельчане поехали домой. По дороге они приобрели еще шесть бутылок спиртного.
Племянник, оценив свое материальное положение, попросил у родственника в долг. Тот не захотел расставаться с деньгами.
«Тогда мужчина, удерживая дядю правой рукой от падения, залез пальцами второй руки к нему в левый карман брюк и вытащил 3 000 рублей», - сообщили в пресс-службе Спасского районного суда.
Свою вину в преступлении сельчанин признал, ущерб родственнику возместил.
При вынесении решения суд учел наличие на иждивении мужчины несовершеннолетней дочери и приговорил его к 300 часам обязательных работ.
Пока решение в силу не вступило и может быть обжаловано.
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