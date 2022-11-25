Желание выпить заставило жителя Золотаревки пойти на преступление

25.11.2022 | 19:18

Жителю Золотаревки в состоянии сильного алкогольного опьянения захотелось продолжения банкета. Он отправился к другу, но до него так и не дошел, потому что по дороге решил совершить преступление.

«С помощью подручных предметов взломал навесные замки с дверей жилого дома и надворных построек, откуда похитил различное имущество, а также продукты питания. В дальнейшем похищенные продукты питания он употребил, а имущество спрятал в принадлежащей ему бане, рассчитывая в будущем пользоваться им», - сообщил начальник СО ОМВД России по Пензенскому району Денис Коновалов.

Хозяева быстро обнаружили, что их обокрали, и обратились в полицию. Стражам порядка не составило большого труда выйти на след подозреваемого. Мужчина не стал отпираться и сознался, что обворовал дом.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - пояснил Денис Коновалов.