Криминал

Желание выпить заставило жителя Золотаревки пойти на преступление

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Жителю Золотаревки в состоянии сильного алкогольного опьянения захотелось продолжения банкета. Он отправился к другу, но до него так и не дошел, потому что по дороге решил совершить преступление.

«С помощью подручных предметов взломал навесные замки с дверей жилого дома и надворных построек, откуда похитил различное имущество, а также продукты питания. В дальнейшем похищенные продукты питания он употребил, а имущество спрятал в принадлежащей ему бане, рассчитывая в будущем пользоваться им», - сообщил начальник СО ОМВД России по Пензенскому району Денис Коновалов.

Хозяева быстро обнаружили, что их обокрали, и обратились в полицию. Стражам порядка не составило большого труда выйти на след подозреваемого. Мужчина не стал отпираться и сознался, что обворовал дом.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - пояснил Денис Коновалов.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте