Криминал

Житель Пензенской области переделал сигнальный пистолет в огнестрельный

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25-летний житель села Кирилловка Башмаковского района оказался на скамье подсудимых за незаконное изготовление и хранение огнестрельного оружия.

В августе 2021 года молодой человек решил усовершенствовать сигнальный пистолет и превратил его в опасный для жизни предмет.

Сельчанин спрятал изделие на террасе своего дома и хранил до тех пор, пока на пороге не появились сотрудники полиции. Они изъяли пистолет, который эксперт отнес к категории «приспособленного короткоствольного гладкоствольного огнестрельного оружия».

Подсудимый полностью признал вину. Суд приговорил его к лишению свободы на 3 года 6 месяцев условно с трехлетним испытательным сроком и возложением обязанностей, способствующих его исправлению.

«Приговор не вступил в законную силу», - уточнили в пресс-службе Башмаковского районного суда.

Это не первый случай, когда жители Пензенской области собственными руками изготавливают оружие и держат его в своих жилищах.

Так, 59-летний житель Белинского района 30 лет хранил найденный 30 лет назад при переезде «предмет, изготовленный самодельным способом по типу стреляющих трубок и являющийся гладкоствольным огнестрельным оружием, пригодным для стрельбы патронами калибра 5,6 мм».

А 67-летний житель Тамалинского района собственными руками смастерил гладкоствольное огнестрельное оружие из подручных материалов. Кроме того, он изготовил 18 патронов, предназначенных для стрельбы из охотничьего ружья.

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