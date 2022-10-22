Купи-продай: в Пензе наркосбытчицу и покупателя ждет суд

22.10.2022 | 13:03

Жительница Пензы и ее знакомый предстанут перед судом за незаконный оборот запрещенного вещества.

По версии следствия, в июле 28-летняя потребительница наркотиков заказала в интернет-мессенджере синтетическое средство для личного потребления и заплатила через мобильное приложение банка 4 тысячи рублей. Взамен она получила координаты тайника с закладкой массой не менее 2,09 г.

13 июля пензячка нашла «товар», принесла его домой и расфасовала по пакетикам. В тот же день в подъезде дома на улице Лозицкой она продала знакомому 0,23 г наркотика за 1,5 тысячи рублей.

Покупателя задержали полицейские. Они изъяли вещество как у него, так и у гражданки. Оба оказались под следствием.

«Злоумышленница признала вину. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Октябрьский районный суд Пензы», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.