Пензенец хранил дома и в гараже 4,5 кг наркотика

19.10.2022 | 12:29

У 43-летнего жителя Пензы нашли крупную партию наркотика. Его задержали на перегоне Пенза-IV - Бессоновка.

В рюкзаке мужчины был полиэтиленовый пакет с марихуаной массой более 12 граммов (значительный размер). Его и обнаружили во время личного досмотра.

В отношении горожанина возбудили уголовное дело, при расследовании которого выяснилось, что в сентябре этого года мужчина увидел дикорастущую коноплю, собрал ее в мешки и спрятал их в своем гараже. Несколько кустов он принес домой, чтобы приготовить наркотик для личного употребления.

Обыскав квартиру, правоохранители нашли в общей сложности 4,5 килограмма наркотиков.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

«В настоящее время уголовные дела соединены в одно производство», - сообщили в пресс-службе Пензенского ЛО МВД России на транспорте.