Криминал

На улице Славы в Пензе почти три года работал секс-притон

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39-летнюю пензячку будут судить за организацию занятия проституцией и содержание секс-притона.

По версии следствия, в 2017 году женщина задумала открыть заведение по оказанию платных интимных услуг под видом массажного салона.

«В этих целях она попросила свою знакомую, не осведомленную о ее преступных намерениях, зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и выдать ей доверенность на ведение всех дел», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в областной прокуратуре.

После этого злоумышленница арендовала нежилое помещение на улице Славы, обустроила все внутри и наняла девушек, которые с июля 2019 года по май 2022-го обслуживали клиентов.

«Деятельность притона для занятия проституцией в мае была пресечена сотрудниками правоохранительных органов», - добавили в прокуратуре.

В отношении пензячки возбудили уголовное дело, материалы которого в настоящее время переданы на рассмотрение в Ленинский районный суд. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.

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