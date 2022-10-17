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Криминал

Престарелый сельчанин хранил 70 тысяч в незапертом гараже

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81-летний житель села План Неверкинского района в одночасье лишился сбережений, которые хранил в банке. Он не стал жертвой телефонного мошенника, как многие его сверстники: средства лежали не на счету финансово-кредитного учреждения, а в обычной металлической емкости.

70 тысяч с трудом накопленных рублей сельчанин спрятал в гараже на своем подворье. Он и подумать не мог, что кто-то покусится на его сокровище, и доверчиво оставлял дверь гаража незапертой.

Однако злоумышленник нашелся - сбережения пенсионера пропали. Обнаружив это, сельчанин обратился к сотрудникам полиции, и те взялись за поиски преступника.

Стражи порядка провели на месте кражи экспертизы. Подозрение пало на 47-летнего жителя Саратовской области.

Задержанный мужчина не стал отпираться и признался в похищении денег пенсионера. На него завели уголовное дело и взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении. Теперь нечистому на руку саратовцу грозит до 5 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

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