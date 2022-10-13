Криминал

Пензячка решила оградить мать от пагубного влияния и пострадала

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39-летняя жительница Пензы, волновавшаяся за судьбу матери, пострадала от рук ее сожителя. Инцидент произошел на улице Вяземского.

Женщина пришла навестить родительницу и застала ее за распитием спиртного с сожителем. Пензячка не сдержалась и высказала мужчине, что он пагубно влияет на ее мать. Тот оскорбился и, схватив стеклянный стакан из-под пива, ударил гостью по голове.

Горожанку с травмами лица и головы увезли медики, 60-летнего агрессора задержали.

«Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, телесные повреждения расцениваются как легкий вред здоровью», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Свою вину мужчина признал. В отношении него возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Пензенцу грозит до двух лет лишения свободы.

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