Пензячка решила оградить мать от пагубного влияния и пострадала

13.10.2022 | 09:28

39-летняя жительница Пензы, волновавшаяся за судьбу матери, пострадала от рук ее сожителя. Инцидент произошел на улице Вяземского.

Женщина пришла навестить родительницу и застала ее за распитием спиртного с сожителем. Пензячка не сдержалась и высказала мужчине, что он пагубно влияет на ее мать. Тот оскорбился и, схватив стеклянный стакан из-под пива, ударил гостью по голове.

Горожанку с травмами лица и головы увезли медики, 60-летнего агрессора задержали.

«Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, телесные повреждения расцениваются как легкий вред здоровью», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Свою вину мужчина признал. В отношении него возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Пензенцу грозит до двух лет лишения свободы.