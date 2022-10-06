Криминал

В Пензенской области ревнивец едва не удушил сожительницу

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В Пензенской области возбудили дело о семейном насилии. Инцидент произошел в селе Волчково в Белинском районе.

«В ОМВД поступило сообщение о конфликте в одном из домовладений. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские опросили участников инцидента. Было установлено, что гражданин 1978 года рождения в ходе ссоры приревновал сожительницу к ее бывшему супругу, с которым она поддерживает дружеские отношения», - рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

Мужчина едва не задушил женщину и нанес ей несколько ударов.

Агрессора задержали, он сознался в содеянном. Было возбуждено дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Если вина мужчины будет доказана, ему грозит до двух лет лишения свободы.

Кроме того, специалистам предстоит провести судебно-медицинскую экспертизу и оценить степень телесных повреждений, которые получила женщина.

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