Криминал

Сердобчанин пришел в гости, полез в драку и оказался в больнице

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В Сердобске 39-летнего местного жителя обвиняют в избиении с причинением тяжкого вреда здоровью 41-летнего знакомого.

По версии следствия, вечером 4 августа 2022 года приятели встретились в доме у младшего из них и начали выпивать.

В процессе застолья мужчины поссорились. Со слов хозяина, гость вспомнил о былом конфликте по поводу оплаты строительных работ и полез в драку.

Сердобчанин дал отпор и дважды стукнул приятеля по голове, а когда тот упал, стал бить его ногами по голове, телу и конечностям.

После всего он вытолкал приятеля на лестничную площадку, где его встретила соседка. Она и вызвала скорую помощь.

«Уголовное дело направлено на рассмотрение в Сердобский городской суд», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Главное о мобилизации: бронь по профессиям, отсрочка отцам с детьми, важно для уклонистов, сроки мобилизации.

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