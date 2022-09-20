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Криминал

Жительница области выманила у сестры более 2 млн на снятие порчи

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В Пензе вынесли приговор 51-летней жительнице Сердобска, которая под предлогом оказания эзотерических услуг похитила у сестры более 2 млн рублей. Дело рассмотрели в Ленинском районном суде.

«В период с сентября 2019 года по 18 января 2020-го гражданка, действуя умышленно из корыстных побуждений, убедила свою родную сестру в том, что на нее наложена порча и если в ближайшее время она не обратиться за помощью, то умрет»¸- пояснили представители суда, ссылаясь на материалы дела.

Злоумышленница предложила воспользоваться помощью своих знакомых, которые якобы обладали магическими способностями. Жертва, у которой были проблемы со здоровьем, доверилась сестре и согласилась заплатить за снятие порчи и исцеление.

В результате мошенница похитила у сестры 2 млн 160 тыс. 700 руб. Никаким знакомым деньги она не передала, а потратила их на собственные нужды.

Впоследствии обман вскрылся. По факту случившегося возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Суд учел, что злоумышленница частично признала вину и раскаялась, и приговорил ее к четырем годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.

Кроме того, с подсудимой взыскали причиненный материальный ущерб.

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