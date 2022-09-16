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Криминал

В Пензе пенсионерка предоставила мигранту фиктивную регистрацию

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72-летней жительнице Пензы грозит наказание за то, что она зарегистрировала в своем жилище 49-летнего иностранца, приехавшего в Россию из ближнего зарубежья. При этом предоставлять ему помещение пенсионерка не собиралась.

Факт незаконной постановки иностранного гражданина на миграционный учет выявил участковый уполномоченный полиции.

По факту фиктивной регистрации иностранного гражданина возбуждено уголовное дело.

Санкция статьи уголовного кодекса предусматривает за эти действия штраф от 100 до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 3 лет.

«Для иностранных граждан, имеющих фиктивную регистрацию, также могут наступить негативные последствия - вплоть до депортации либо выдворения с территории Российской Федерации», - предупредили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

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Гость||

Какие ништяки она поимела с регистрации?

Гость||

Денежные

Гость||

Может он типа муж на час с регистрацией.72 года может себе позволить,участковый даже гвоздь не забьёт ей.


Имя: Гость
Комментарий:

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