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Криминал

Сердобчанин избил мать и вооружился ножом против полицейского

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38-летнего сердобчанина осудили за нападение на полицейского при исполнении им должностных обязанностей.

Вечером 28 июня старший участковый уполномоченный прибыл по адресу, откуда поступил сигнал о том, что пьяный сын избивает мать. Для оформления административного правонарушения он должен был доставить дебошира в отдел полиции.

«Не желая повиноваться законному требованию, злоумышленник вел себя агрессивно, вооружился кухонным ножом и, удерживая нож в руке в направлении острием клинка в сторону сотрудника полиции, размахивал им, угрожая участковому», - сообщили в пресс-службе Сердобского городского суда.

На суде мужчина полностью признал вину и ходатайствовал о вынесении приговора без разбирательства.

С учетом отягчающих обстоятельств (рецидив преступлений, отрицательная характеристика по последнему месту отбывания наказания) ему назначили наказание в виде двух лет колонии строгого режима.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

в руке в направлении острием клинка в сторону
Эх, грамотеи, срочно идите в школу.


Имя: Гость
Комментарий:

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