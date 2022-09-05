Сердобчанин избил мать и вооружился ножом против полицейского

05.09.2022 | 15:25

38-летнего сердобчанина осудили за нападение на полицейского при исполнении им должностных обязанностей.

Вечером 28 июня старший участковый уполномоченный прибыл по адресу, откуда поступил сигнал о том, что пьяный сын избивает мать. Для оформления административного правонарушения он должен был доставить дебошира в отдел полиции.

«Не желая повиноваться законному требованию, злоумышленник вел себя агрессивно, вооружился кухонным ножом и, удерживая нож в руке в направлении острием клинка в сторону сотрудника полиции, размахивал им, угрожая участковому», - сообщили в пресс-службе Сердобского городского суда.

На суде мужчина полностью признал вину и ходатайствовал о вынесении приговора без разбирательства.

С учетом отягчающих обстоятельств (рецидив преступлений, отрицательная характеристика по последнему месту отбывания наказания) ему назначили наказание в виде двух лет колонии строгого режима.