В Пензе пассажирка украла телефон кондуктора в автобусе

30.08.2022 | 15:56

В одном из автобусов в Пензе совершили преступление: у 51-летнего кондуктора украли смартфон.

Работница на какое-то время оставила телефон без присмотра, обилечивая входящих, и 47-летняя пассажирка решила воспользоваться моментом, чтобы слегка поправить свое материальное положение.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 5 установили ее причастность к краже и возбудили дело по части 1 статьи 158 УК РФ.

«Злоумышленница дала признательные показания. В отношении нее избрана мера принуждения в виде обязательства о явке», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.