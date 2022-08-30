В Пензе пассажирка украла телефон кондуктора в автобусе

В одном из автобусов в Пензе совершили преступление: у 51-летнего кондуктора украли смартфон.
Работница на какое-то время оставила телефон без присмотра, обилечивая входящих, и 47-летняя пассажирка решила воспользоваться моментом, чтобы слегка поправить свое материальное положение.
Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 5 установили ее причастность к краже и возбудили дело по части 1 статьи 158 УК РФ.
«Злоумышленница дала признательные показания. В отношении нее избрана мера принуждения в виде обязательства о явке», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.
Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
Уроженкой какого государства была воровка?