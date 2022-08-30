Сетевое издание|18+|Вторник|30 авг 2022|19:12
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+26oC
+27oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+29oC
+30oC
Завтра | Облачно |

Криминал

В Пензе члены молодежной ОПГ отправятся в колонии из-за наркотиков

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru

В Пензе осудили 14 человек 1998-2002 годов рождения, признанных виновными в покушении на сбыт наркотиков в составе организованной преступной группы.

Молодые люди (среди них был один пензенец, а также жители Курской, Челябинской, Вологодской, Ярославской, Владимирской областей и Краснодарского края) решили подзаработать и вступили в структурное подразделение розничных и оптовых курьеров-закладчиков.

«В ходе общения в одном из приложений с «операторами» и «кураторами» интернет-магазина, занимающегося реализацией наркотических средств, члены ОПГ получали информацию о местах нахождения крупных или мелкооптовых партий, предназначенных для последующего сбыта потребителям», - рассказали в пресс-службе Первомайского суда.

Группа намеревалась орудовать в разных субъектах России. В 2020 году 13 гостей прибыли в Пензу, где в течение нескольких месяцев, работая в интернет-магазине продажи запрещенных веществ, злоумышленники раскладывали наркотики по тайникам.

«В дальнейшем информацию о месте тайников осужденные сообщали неустановленным лицам - «кураторам», которые, в свою очередь, реализовывали наркотическое средство потребителям.

При попытке сбыта новой партии наркотиков 14 человек были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Тем самым никто из осужденных свой преступный умысел до конца довести не смог по не зависящим от них обстоятельствам», - добавили в пресс-службе.

На суде все они полностью признали свою вину и раскаялись. Фигурантам назначили наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 13 лет с отбыванием в колониях строгого, общего и особого режимов.

Источник — фото pervomaisky.pnz.sudrf.ru
0
0
0
 
Гость||

неплохо, работайте, братья

Гость||

Гость писал(a):

неплохо, работайте, братья
глубоко лизнул

Гость||

Хуйня бабы ешо нарожают!


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте