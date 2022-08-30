В Пензе члены молодежной ОПГ отправятся в колонии из-за наркотиков

30.08.2022 | 17:53

В Пензе осудили 14 человек 1998-2002 годов рождения, признанных виновными в покушении на сбыт наркотиков в составе организованной преступной группы.

Молодые люди (среди них был один пензенец, а также жители Курской, Челябинской, Вологодской, Ярославской, Владимирской областей и Краснодарского края) решили подзаработать и вступили в структурное подразделение розничных и оптовых курьеров-закладчиков.

«В ходе общения в одном из приложений с «операторами» и «кураторами» интернет-магазина, занимающегося реализацией наркотических средств, члены ОПГ получали информацию о местах нахождения крупных или мелкооптовых партий, предназначенных для последующего сбыта потребителям», - рассказали в пресс-службе Первомайского суда.

Группа намеревалась орудовать в разных субъектах России. В 2020 году 13 гостей прибыли в Пензу, где в течение нескольких месяцев, работая в интернет-магазине продажи запрещенных веществ, злоумышленники раскладывали наркотики по тайникам.

«В дальнейшем информацию о месте тайников осужденные сообщали неустановленным лицам - «кураторам», которые, в свою очередь, реализовывали наркотическое средство потребителям.

При попытке сбыта новой партии наркотиков 14 человек были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Тем самым никто из осужденных свой преступный умысел до конца довести не смог по не зависящим от них обстоятельствам», - добавили в пресс-службе.

На суде все они полностью признали свою вину и раскаялись. Фигурантам назначили наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 13 лет с отбыванием в колониях строгого, общего и особого режимов.