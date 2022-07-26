В Пензе таксист пострадал из-за двух пассажиров

26.07.2022 | 08:51

В Пензе двоих молодых людей задержали по подозрению в похищении денег у 40-летнего водителя такси. Инцидент произошел в центре города в середине июля, однако информацию о нем опубликовали лишь утром 26-го числа.

«В полдень сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение о правонарушении. Двое мужчин умышленно похитили личные вещи и деньги таксиста (4 500 руб.)», - пояснили в региональном управлении Росгвардии.

Предполагаемых злоумышленников удалось задержать в ломбарде на улице Суворова. Потерпевший их опознал, а стражи порядка установили личности - ими оказались граждане 1995 и 1997 годов рождения.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемых передали сотрудникам полиции.

В начале июля от преступных действий пострадал еще один водитель такси. Его обокрал пассажир 1990 года рождения.