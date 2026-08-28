В Пензе вынесли приговор таксисту, в ярости разбившему голову клиенту

Криминал

В Пензе вынесли приговор таксисту, в ярости разбившему голову клиенту
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В Пензе вынесли приговор 57-летнему таксисту, избившему 32-летнего пассажира. Травмы мужчины квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

Это случилось ночью 9 марта 2026 года. Таксист довез пензенца до дома на улице Германа Титова и поссорился с ним. Клиент хотел, чтобы машина подъехала к подъезду, но водитель отказался это делать из-за заснеженной дороги.

Таксист ударил пассажира в шею и голову предметом, похожим на биту (следствие не установило точно, что это было). Мужчина получил открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом левой височной кости.

«Подсудимый вину признал частично, пояснил, что разозлился на пассажира, поскольку тот вел себя агрессивно, грубо выражался, а также сильно хлопнул дверью автомобиля, а удары нанес локтем», - сообщили в областной прокуратуре.

Таксисту назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы в колонии общего режима. Он должен будет выплатить пассажиру 500 000 рублей компенсации морального вреда.

Пока приговор не вступил в законную силу.

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