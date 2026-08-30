17-летний сердобчанин обокрал приятеля через его же телефон

Криминал

17-летний сердобчанин обокрал приятеля через его же телефон
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17-летний житель Сердобского района предстанет перед судом за кражу с банковского счета.

С 20 по 23 апреля подросток не раз просил своего приятеля дать ему смартфон, чтобы пообщаться в соцсетях. В списке приложений он нашел мобильный банк, подключенный к номеру.

За 3 дня юный сердобчанин сделал несколько переводов на счета своих знакомых, лишив друга 12 000 рублей, а деньги потратил на личные нужды.

«В ходе расследования уголовного дела материальный ущерб, причиненный в результате кражи, возмещен в полном объеме», - сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Уголовное дело направлено в суд.

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